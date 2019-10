Assalto ao Olympiacos

De acordo com a imprensa grega, citada pelo jornal “A Bola”, os ladrões terão entrado na sede do clube e partido a caixa-forte, tendo retirado o dinheiro que estaria no interior.

A polícia informou os meios de comunicação locais que os assaltantes não deixaram qualquer vestígio que permitisse identificá-los mas as autoridades esperam que as gravações das câmaras de segurança consigam ajudar na investigação.

O Olympiacos Basquetebol, clube autónomo que faz parte do multidesportivo com o mesmo nome, desceu de divisão na época passada, depois de não ter comparecido na final do campeonato grego frente aos grandes rivais do Panathinaikos, mas continua a participar na Euroliga, que já ganhou três vezes.