Quando um conguito se torna tóxico

O jogador português do Manchester City pode enfrentar uma pena pesada se for considerado culpado de discriminação pela Football Association. A federação inglesa de futebol não gostou do “tweet” de Bernardo Silva para o amigo e companheiro de equipa Benjamin Mendy.

De acordo com o jornal “The Guardian, o organismo inglês alega que a publicação, que comparava Mendy ao boneco dos chocolates Conguitos, dá mau nome ao futebol e que o “post” do internacional português constitui uma “quebra grave” das regras sobre comportamento nas redes sociais porque aparentemente se refere à cor da pele do francês.

A FA introduziu recentemente uma suspensão mínima de seis jogos para qualquer pessoa considerada culpada de racismo durante os jogos mas isso não se aplica automaticamente às redes sociais. No entanto, a posição do organismo nesse ponto é a de recomendar sanções baseadas no caso dos jogos. Uma comissão independente vai decidir se o português merece uma suspensão de seis jogos e tem o poder de aumentar ou diminuir a duração da pena, dependendo de eventuais atenuantes.

Os responsáveis da federação afirmaram que “alegadamente a ação do jogador do Manchester City quebra a Rebra E3(1) por ser insultuosa e/ou imprópria e/ou dar má reputação ao jogo. Mais se alega que ação constitui uma ‘quebra grave’, (…) uma vez que inclui referência, explícita ou implícita, a raça e/ou cor e/ou origem étnica”.

Bernardo Silva tem até 9 de outubro para responder à acusação de utilização de um “estereótipo racial” pela Kick It Out, a organização inglesa anti discriminação baseada na raça, após ter publicado uma fotografia de Mendy em criança ao lado do logótipo da Conguitos, com a legenda “Adivinhem quem é”. O “tweet” foi mais tarde apagado e o português expressou arrependimento numa carta à FA e declarou que nunca pretendeu magoar ninguém. O mais interessante é que o próprio Mendy, que nunca se mostrou ofendido, tem dado apoio a Bernardo Silva, com quem mantém uma relação de amizade desde os tempos do Mónaco.

Entretanto, surgiram novas críticas devido a um vídeo anterior, publicado no Instagram, em que Bernardo pergunta a Mendy porque está nu, quando o francês tem uma t-shirt preta vestida.

O treinador do City, Guardiola, disse que “Bernardo vai possivelmente aprender a lição e isto não voltará a acontecer” e tem defendido o caráter do jogador em múltiplas ocasiões.

“Se as pessoas acham que o Bernardo é esse tipo de jogador estão completamente enganadas”, afirmou o técnico. “Eles julgaram uma piada, eu julgo três anos, todos os dias com ele, como ele é e a amizade entre eles. Nada mais a acrescentar.”

Guardiola acrescentou que Mendy faz mesmo lembrar o boneco dos Conguitos. “Foi apenas uma piada”, disse. “É uma caricatura e o rosto é bastante semelhante. O mesmo aconteceu milhões de vezes com pessoas brancas.”