Vítor Matos deixou o FC Porto B, foi para o Liverpool e Klopp elogia: "Um treinador fantástico"

Foi o próprio Jurgen Klopp que confirmou a mudança de Vítor Matos para o Liverpool esta terça-feira. O carismático treinador dos Reds, citado pelo site do emblema campeão europeu em notícia do jornal “O Jogo”, desfez-se em elogios ao ex-adjunto de Rui Barros no FC Porto B, que vai agora ocupar o lugar que pertencia a Pepijn Linders, o atual adjunto de Klopp, que também passou pelo Dragão.

"Quando a época começa e as 'trutas' voltam todas, não queremos que os mais jovens pensam que estamos a deixá-los para trás. Por isso, achámos que eles deviam ter o seu próprio treinador, que era o que o Pepijn fazia quando chegou. Fico feliz por ter ficado com um treinador adjunto fantástico, mas perdemos na parte do técnico de desenvolvimento", começou por referir Klopp.

"Precisámos de preencher essa vaga e fizemos isso com um excelente rapaz e um treinador fantástico. Jovem e com experiência, não se arranja disso facilmente. Está habituado a seis ou sete sessões de treino por dia", afirmou, referindo-se a Vítor Matos, que vai ser responsável pelo treino de desenvolvimento de jogadores de elite do Liverpool, transversal às equipas A e B do emblema inglês. "Temos de apresentá-lo aos rapazes, mas isso vai acontecer já hoje (terça-feira)", rematou Klopp.