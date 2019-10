Ministério Público: equipa especial investiga 12 casos por crimes no futebol

A equipa especial de procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), criada para investigar crimes ligados ao futebol português, tem 12 inquéritos em curso, avança o “Jornal de Notícias” esta quarta-feira. Esta informação consta do despacho de acusação do pirata informático Rui Pinto, indiciado por ter espiado o DCIAP.

Segundo o matutino, sete casos nasceram em Lisboa, dois na comarca do Porto, um em Braga, outro em Santa Maria da Feira e há ainda um em Coimbra. O caso dos e-mails do Benfica não consta da lista.

A equipa especial do Ministério Público, composta por duas procuradoras e uma procuradora-adjunta, foi criada em abril de 2018. O objetivo da equipa é concentrar e coordenar todas as investigações sobre crimes praticados nas competições desportivas de futebol.