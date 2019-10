O presidente do Aves não “está contente” com Inácio. O presidente da SAD do Aves tem uma ideia diferente

Augusto Inácio está a dividir os dirigentes do Desportivo das Aves. Vai continuar como treinador do clube porque Wei Zhao, presidente da SAD, assim o entende, mas Armando Silva, o homem que lidera o clube avense, não concorda.

“Não estamos contentes com a continuidade de Augusto Inácio como treinador do Aves. E não é apenas pelos resultados desportivos, existem outras questões que também não nos agradam como, por exemplo, as suas declarações na conferência de Imprensa antes do jogo com o Tondela. Isso caiu muito mal”, afirmou Armando Silva de forma perentória ao jornal “A Bola”. Recorde-se que entre outras coisas, Inácio afirmou: “No passado, os outros andaram a comer a carne e eu ando a roer os ossos, até chegar novamente à carne”.

Após a reunião com os órgãos sociais do clube, para analisar a atual situação, Armando Silva falou com Wei Zhao para lhe manifestar a posição de desconforto e o desejo de mudança.

“Falei com o presidente da SAD e ele entende que deve manter a confiança no treinador. Ele é o presidente da SAD, ele é que manda e temos de respeitar a sua decisão.” E garante: “Mesmo não estando satisfeito, enquanto for o treinador do Aves também será o meu treinador.”

O Desportivo das Aves ocupa neste momento o último lugar do campeonato e já foi eliminado da Taça da Liga.