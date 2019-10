Os azares de Fernando (ainda se lembra deste reforço do Sporting?)

Fernando foi cedido ao Sporting pelo Shakhtar Donetsk até final da temporada. No entanto, tarda em estrear-se com a camisola verde e branca. Neste momento, pode dizer-se que o jogador passa um autêntico calvário. Não só não joga, como não pode sequer treinar com o plantel principal do clube.

De acordo com “A Bola”, o extremo de 20 anos tem uma virose complicada que o terá levado ao hospital para ser observado. Isso vem atrasar ainda mais o processo de recuperação dos desequilíbrios musculares que, segundo o jornal, tem vindo a acontecer de forma bem mais lenta do que o esperado.

Fernando chegou a Alvalade no dia 2 de setembro, o último da janela de transferências. Foi cedido pelo clube ucraniano, treinado pelo português Luís Castro. Chegou às ordens de Marcel Keizer que deu imediatamente lugar a Leonel Pontes. No entanto, o jovem não treinou com um nem com outro, por apresentar os já citados desequilíbrios musculares. Foi colocado num programa de recondicionamento físico que ainda se mantém.

A principal preocupação da Unidade de Performance do Sporting passa por recuperar Fernando da virose. A possibilidade de ir a jogo contra o Alverca, na próxima semana, chegou a ser equacionada, mas esta “novidade” acaba com as esperanças.