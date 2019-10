Rúben Semedo: “Em Espanha tinha o rótulo de delinquente”

Numa entrevista concedida ao Record, o internacional português, em estreia na seleção principal, abordou a hostilidade dos espanhóis para consigo, após os problemas com a justiça.

“Em Espanha, quando saía à rua, em Huesca ou em Saragoça, quando ia ao centro comercial, já tinha o rótulo de delinquente, e isso, mesmo irrelevante para mim, influía no meu estado de espírito. Ia para casa e não me saía da cabeça o que ouvia, o que, mesmo inconscientemente, tinha influência no meu rendimento profissional,” afirma.

Por outro lado, o regresso a Portugal permitiu-lhe recuperar a motivação. “Foi essa tranquilidade que encontrei em Portugal, onde me senti, como sempre imaginei, em casa. Os comentários foram sempre amigáveis, que estava de volta e acreditavam em mim. E foi isso que fez com que desse o melhor de mim em campo.”