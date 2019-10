Júlio César: "Cheguei ao Benfica, já tinha estatuto e Jesus mandou-me fazer musculação"

Júlio César foi treinado por Jorge Jesus no Benfica. O ex-guardião da Luz conta que o treinador português "respira futebol 24 horas". Mas há um episódio em particular que não sai da memória do “Imperador”.

Em entrevista ao site “Globoesporte”, Júlio César lembrou a exigência de Jesus, acrescentando que o português "cobra bastante" e não liga a estatutos.

"Quando cheguei ao Benfica já tinha algum estatuto e estava bem financeiramente. Durante um treino, o Jorge Jesus disse-me que tinha de fazer mais musculação, porque a bola estava a bater na minha mão e entrava. Esse é o grau de exigência dele", contou.

O antigo guarda-redes da seleção brasileira ficou "puto da vida", mas acabou por reconhecer a sabedoria do técnico e viver a melhor temporada na Luz. "Chegas com o estatuto de campeão de tudo. Quando vês um treinador a cobrar, não deves contrariá-lo, vai ser pior. Eu optei então por ir para o ginásio. Quando entendes essa cobrança dele dificilmente não vais ter sucesso. Aquela foi a minha melhor temporada no Benfica", concluiu.