Simeone faz a gestão de Félix: “É preciso confrontá-lo com a realidade”

João Félix merece, por esta altura, grande parte da atenção mediática dedicada ao Atlético Madrid. Valores mais altos o justificam. O próprio treinador, Diego Simeone, tem estado na mira dos críticos por substituir constantemente o português nos jogos. No entanto, o técnico acredita que está a fazer a melhor gestão do jogador. O jornal “A Bola” transcreve as palavras do treinador numa entrevista ao jornal “El Larguero”.

“No Atlético é preciso preparar a mente dos jogadores e por isso há que confrontar o João com a realidade. Faça eu o que fizer, haverá sempre uma crítica. O problema é comparar-se Griezmann, que é quase um Bola de Ouro, com um miúdo que tem potencial para isso. Um dia, sentei-me ao pé dele e disse-lhe o seguinte: “Se te lançar nos jogos todos, lesionas-te e a culpa vai ser minha porque não te sei gerir. Se te deixo a descansar, a culpa é minha também.”

“Tenho de lhe dizer estas coisas e ele está disponível para ouvir. E entende. Isso é bom, preocupante era se não percebesse que náo pode jogar todos os minutos. O que eu quero é o melhor para o Félix. Trazemos um miúdo de 19 anos para um lugar de outro que tem 28 e damos-lhe toda a responsabilidade? É difícil jogar aqui, como é no Real Madrid, onde o Jovic não joga, ou no Barcelona, onde o Rakitic não joga.”

Simeone falou ainda sobre a melhor posição em campo para João Félix. “Todos olham para o Félix como segundo avançado, mas eu acho que tem de ter gente à sua frente, para poder jogar vindo de trás e não em espaços reduzidos. Espero que em dois ou três anos jogue bem onde o Griezmann começou a brilhar com 26 anos.”