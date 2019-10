“A prova de que há racismo é que eu estou aqui"

O jogo acabou 2-0, com a derrota do Bahia em casa, contra o Fluminense. Ficamo-nos por aí quanto ao jogo propriamente jogado. Valores mais altos se levantaram a partir da ação simbólica dos dois técnicos, os únicos negros à frente de equipas do escalão principal do futebol brasileiro. Antes do jogo, Roger Machado (Bahia) e Marcão (Fluminense) surgiram com t-shirts iguais, com a inscrição “Chega de preconceito”, gesto relacionado com uma campanha antirracismo.

90 minutos volvidos, a curiosidade dos jornalistas puxou por um Roger Machado emocionado e sincero.

“Em relação à campanha, aquilo não deveria chamar a atenção. Dois treinadores negros que se enfrentam na área técnica, depois de terem tido uma passagem como protagonistas dentro do campo. Mas para mim essa é a prova de que existe o preconceito. Porque é algo que chama a atenção,” declarou.

O treinador lamentou que, tendo o Brasil “mais de 50% de população negra”, não haja proporcionalidade, não só no número de treinadores, mas também na sociedade em geral. “Eu acho que temos de refletir e questionar. Se não há preconceito no Brasil, porque é que os negros têm um nível de escolaridade mais baixo do que o dos brancos? Porque é que 70% da população prisional é negra? Porque é que quem mais morre no Brasil são os jovens negros? Porque é que os salários mais baixos são para os negros? Entre as mulheres, porque é que quem mais morre são as mulheres negras?”

Em resposta direta à pergunta de uma jornalista, Roger enalteceu as conquistas das mulheres, mas não deixou de referir que não há “mulheres negras a comentar desporto”.

Para o técnico do Bahia, o Brasil vive “um preconceito estrutural e institucionalizado”. “Quando eu digo que não sofri preconceito diretamente, a ofensa, a injúria é só o sintoma. A responsabilidade é de todos nós mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado. É através dele que as políticas públicas, que nos últimos 15 anos resgataram a autoestima dessas populações, ao longo de muitos anos negaram essas assistências básicas.”

Com uma calma desconcertante, o técnico prosseguiu dizendo que “a estrutura social é racista, sempre foi racista”. “Nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder do Estado, da comunicação e da Igreja. Quando esses poderes não querem aceitar e assumir que o racismo existiu e que esse curso tem de ser corrigido, acusam-nos de nos estarmos a vitimizar ou falam num racismo inverso. Mas a verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações. Aconteceu no Brasil enquanto colónia, no império, e só se disfarçou na república.”

Roger Machado apelou à discussão pública. “Precisamos de falar sobre isso. Precisamos de sair da fase da negação. Negar e silenciar é confirmar o racismo.”

Antes de terminar, o técnico confessou que o maior preconceito por que passou foi em restaurantes onde era “o único negro”, ou na faculdade em que andou, onde apenas havia estudantes brancos. Roger negou que a posição que ocupa, “como negro na elite do futebol brasileiro” seja prova de inexistência de racismo. “Quando falamos disso, rapidamente dizem que não há racismo, ‘você está aqui’. Não, eu sou a prova de que há racismo porque eu estou aqui.”