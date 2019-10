Vieira resolve (?)

Luís Filipe Vieira tem andado extremamente ativo, tentando despachar os dossiês mais urgentes da equipa de futebol. O presidente do Benfica regressou de Angola e, segundo o “Record”, vai agora procurar acelerar as renovações que estão pendentes: Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Jota. São estes os quatro jogadores com quem Vieira pretende assinar um novo vínculo, uns com mais probabilidade de sucesso do que os outros.

A situação de Jota aparenta ser a mais próxima da conclusão. Os detalhes do novo contrato já se encontram fechados e só falta a assinatura do avançado, de 20 anos.

Também o processo de renovação com Ferro se encontra bem encaminhado, com diversas reuniões entre as partes. No caso do defesa, o novo salário do jogador parece ser a questão a definir. Ferro, de 22 anos, deverá manter o valor da cláusula de rescisão, que já é de 100 milhões de euros.

Não se deve esperar tanta facilidade nos casos de Rúben Dias e Grimaldo. O líder das águias tem agendada para depois do jogo com o Lyon uma nova reunião com o empresário do central, Jorge Mendes. Vieira quer lutar por Rúben Dias, um jogador que os responsáveis da SAD pretendem segurar por muitos anos, tornando-se uma referência.

O processo de renovação de Grimaldo também não tem sido fácil. Depois de ter mostrado alguma relutância no mercado de verão, o espanhol mostra agora alguma abertura para prolongar o vínculo com as águias, mas exige ver o salário aumentado substancialmente.

Por outro lado, existe a situação de Andrija Zivkovic, que o presidente do Benfica quer resolver já no mercado de janeiro. A SAD quer encontrar uma solução para o extremo sérvio, sendo que tanto o empréstimo como a transferência em definitivo são hipóteses em cima da mesa. O objetivo é rentabilizar o jogador, que esta temporada ainda não foi sequer convocado.

No meio da azáfama, Luís Filipe Vieira já iniciou também o processo de renovação do treinador Bruno Lage, sendo que o principal objetivo é duplicar a cláusula de rescisão do técnico, dos 10 milhões de euros atuais para os 20 milhões. As negociações estão em curso e até já foram confirmadas por ambas as partes. Lage terá o contrato prolongado até 2024. Os adjuntos ficarão blindados por uma cláusula de 10 M€.

Esta será a segunda renovação do treinador, desde que voltou ao Benfica, para orientar a equipa B. A primeira foi em fevereiro, após chegar à liderança da formação principal, quando passou a receber 500 mil euros líquidos por ano. Após a reconquista, os responsáveis benfiquistas quiseram proteger ainda mais a permanência do técnico de possíveis ataques vindos do exterior.