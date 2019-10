Vítor Baía: “O Domingos dizia que era melhor do que eu na baliza - e eu achava que era melhor do que ele a avançado”

A dias de chegar à meia centena de anos, Vítor Baía deu uma entrevista ao jornal “O Jogo”. Atualmente em funções completamente diferentes das que o celebrizaram – é uma das caras do Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol – o antigo guardião pega no álbum das memórias e folheia-o connosco. Eis os destaques da conversa.

Memórias de infância

“A alegria contagiante do caminho para os torneios de futsal em recinto de cimento. (…) Tive uma infância tranquila. O meu pai era guarda fiscal, a minha mãe doméstica (…) e ambos ajudaram-me a ter a consistência necessária para abraçar a carreira.”

Nascido para ser guarda-redes

“Tenho consciência de que nasci para ser guarda-redes. (…) Nasci com qualidades naturais… também jogava bem à frente. O meu grande amigo de infância e de hoje, o Domingos Paciência, achava que era melhor do que eu na baliza. (…) Eu dizia que era melhor avançado do que ele. Na baliza, dava-lhe 10-0. E chegou o momento em que o melhor para mim seria fixar-me na baliza.”

A escola

“O meu pai foi sempre muito rígido em relação à escola. Tanto eu como a minha irmã fomos excelentes alunos. O futebol era para desfrutar. (…) Na altura, o meu pai teve uma reunião com o meu treinador (…) e deixou bem vincado que podia jogar, mas que primeiro estava a escola. (…) Consegui, até começar a ser chamado às seleções.”

A chegada ao FC Porto

“Estive na Académica (de Leça) dos 8 aos 13 anos. Num torneio no Estádio do Mar, fomos à final e acabei por não ter muito trabalho. Fomos a penáltis, eu defendi-os todos e convidaram-me para fazer testes no FC Porto. Foi assustador chegar e olhar para o Estádio das Antes. Senti-me mesmo pequenino. Comigo foram o Fernando Santos (treinador e presidente da Académica de Leça) e o Domingos, que também ia fazer testes.”

“A primeira pessoa que encontrámos foi o Costa Soares, um dos responsáveis pela formação, que olhou primeiro para o Domingos, que era um fivelinhas, e perguntou-lhe ‘Então, rapaz, tu não comes?’ e o Domingos disse que sim, mas o Costa Soares disse-lhe que ele ia passar a comer noutro lado porque estava muito magro. A mim, olhou-me e perguntou-me se o meu pai era alto. (…) Eu era baixo, mesmo para a idade, e percebi depois que ele estava a olhar para o futuro.”

O início mais complicado

“Cresci no FC Porto como guarda-redes liberto da pressão dos pais. Dou graças a Deus por o meu pai ter ido ver um jogo meu com o Leixões em que a minha mãe foi muito insultada. Ele nunca mais foi ver um jogo meu, de modo que cresci sem ter o meu pai a pressionar nas bancadas, ou a pressionar treinadores, como se vê ainda hoje, e na altura era já uma triste realidade. Estive três anos sem jogar, em que fui segundo ou terceiro guarda-redes, mas nunca desisti. (…) Tive sempre a sensação boa de que o meu dia havia de chegar. Não foi muito difícil depois. Eu nasci para ser guarda-redes.

A transferência para o Barcelona

“Não me arrependo de ter ido para o Barcelona, arrependo-me apenas de não ter experimentado outros clubes e outras realidades, outras culturas. Barcelona foi extraordinário para mim. (…) Chegar a um clube com aquela dimensão e em pouco tempo vender mais camisolas do que todos os outros craques, e eram grandes nomes do futebol mundial, foi excecional.”

“Adaptei-me bem, porque sou português e os portugueses têm uma grande facilidade de adaptação. (…) O meu principal problema ali foi o meu empresário, Luciano d’Onofrio, ter delegado tudo noutro empresário, o sr. Minguella.”

O senhor Minguella

“O Minguella era o empresário do Guardiola e de outros valores do Barcelona. A meio da época, ele teve a noção de quanto eu ganhava e fez a comparação com os jogadores que representava. Houve uma campanha tremenda contra mim, não por causa das minhas exibições, mas por causa do que eu ganhava. Guardiola tinha de ganhar mais do que eu…”

O senhor Van Gaal

“No segundo ano, tive outros problemas, aí sim. O sr. Robson, que era fantástico como pessoa e como treinador, saiu, veio outro, no caso, o Van Gaal. No início da época, ele teve uma conversa comigo e com os outros dois guarda-redes, o Ruud Hesp e o Arnau. Disse-nos que eu seria o número um. Uma semana antes de o campeonato começar, tive uma lesão grave. (…) Quando voltei a jogar, ainda não estava totalmente recuperado…”

“Fui para um jogo com o Dínamo de Kiev (…) e estive mal. (…) Perdemos 4-1, foi mau.”

“Ainda fiz dois jogos no campeonato e fui campeão. Achámos melhor procurar outras alternativas. Surgiu o AC Milan, mas surgiu também o FC Porto e aí não hesitei.”

A presidência do FC Porto

“Isso nem é questão. Ainda há pouco tempo assinei a recandidatura do sr. Pinto da Costa e fi-lo com muito gosto. (…) Naturalmente, estou atento a tudo o que se passa no clube. Há de chegar o momento em que terei de tomar uma decisão.”

“Nunca vão ouvir da minha boca que vou ser candidato. Sei que vou ser alguém importante no FC Porto. (…) Quando chegar o momento, veremos.”

O senhor Pinto da Costa

“Há um interregno de vitórias de quatro anos, ele sabe muito bem como é que chegámos aí, mas também sabe o que fez para voltar a colocar o clube no trilho das vitórias. (…) As pessoas que estão à volta do presidente, ou que estavam então, é que foram o grande problema. O que eu disse na altura (…) era realidade. O FC Porto tornou-se um entreposto de compra e venda de jogadores. (…) Insurgi-me contra isso, não foi contra o presidente. Claro que ele foi o responsável, porque foi ele quem escolheu as pessoas.”

“Sempre houve uma grande cumplicidade entre nós. (…) Devo ter sido o jogador com uma envolvência mais profunda com o presidente, disso não tenho dúvida nenhuma.”

“Pinto da Costa é o melhor presidente de sempre. Os títulos falam por ele.”