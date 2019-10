Jogador búlgaro garante: “Cânticos racistas estavam programados”

Os técnicos e jogadores da seleção inglesa tinham ameaçado que abandonariam o campo em caso de insultos racistas vindos das bancadas. O público desafiou o aviso e o jogo de ontem entre Inglaterra e Bulgária teve de ser interrompido duas vezes na primeira parte. Gareth Southgate e o capitão Harry Kane ponderaram abandonar o relvado mas acabaram por ficar. “Os jogadores quiseram acabar a primeira parte e discutir o assunto ao intervalo,” confirmou o selecionador inglês.

Por seu lado, o nosso bem conhecido Krasimir Balakov, selecionador da Bulgária, afirma não ter ouvido qualquer cântico ou insulto racista dos seus compatriotas na bancada, dizendo mesmo que esses abusos “têm de ser provados”.

O capitão da equipa búlgara, Ivelin Popov, foi visto a falar com os adeptos ao intervalo e a verdade é que os insultos acalmaram na segunda parte. Balakov afirma: “Se o nosso capitão falou com os fãs, foi provavelmente por causa da forma como a equipa estava a jogar.”

De acordo com a Sky Sports, um jogador búlgaro terá dito aos colegas ingleses que os insultos foram planeados e coordenados com antecedência. O jogador, que não foi identificado, sentiu-se na obrigação de pedir desculpa à equipa adversária e explicar o que sabia no fim do jogo.

No final da partida, Gareth Southgate era um homem feliz, apesar do episódio indigno e definitivamente influenciado pelo resultado (já agora, Inglaterra ganhou 6-0). “Estou extremamente orgulhoso dos jogadores e de toda a equipa técnica. Claro, poderíamos ser criticados por não termos ido suficientemente longe. Mas penso que deixamos uma mensagem claríssima e, francamente, estávamos numa situação em que era impossível fazer o melhor para a satisfação de todos.”

Harry Kane acrescentou: “Os rapazes decidiram ficar. Eles queriam jogar. Queriam continuar”.

O repórter da Sky Sports no local, Kaveh Solhekol, relatou: “Parecia, especialmente na primeira parte, que mal qualquer jogador negro de Inglaterra tocava na bola, surgiam insultos, cânticos sobre macacos e saudações nazi – o pior racismo que já vi num jogo”.

Para já, a UEFA declinou qualquer comentário sobre os incidentes em Sófia.