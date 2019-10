Os seguranças do Real Madrid vivem sem água potável e convivem com os cães dos jogadores

O Real Madrid é, seguramente, um dos clubes mais importantes do mundo. É também o clube dos “galácticos”, com um plantel cheio de jogadores milionários, com uma exposição que justifica a contratação de seguranças privados para as vivendas de luxo em que vivem. As condições em que trabalham esses profissionais vêm agora ser denunciadas pela UGT espanhola e noticiadas pelo jornal “Record”.

"Não há 'guaritas' nas vivendas. Além disso, eles estão sem água potável, permanecendo em pé nos jardins ao ar livre dia e noite e, em alguns casos, convivendo com os cães dos jogadores", disse o porta-voz sindical, Angel Garcia.

A central sindical já tinha pedido à empresa Prosegur para melhorar as condições dos vigilantes mas garante que não foi feito qualquer esforço e que tudo permanece igual. O Real Madrid é também acusado de ter conhecimento de tudo o que se passa e não "fazer nada para resolver o problema".

O porta-voz da UGT condenou ainda o facto de os 800 vigilantes destacados para o estádio do Real Madrid não terem "um lugar apropriado para mudar de roupa".