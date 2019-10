Balakov: “Sou contra o racismo a 200 por cento”

Foi ainda em português que Krasimir Balakov respondeu telefonicamente às perguntas do jornal “A Bola”. Sem que fosse preciso colocar a pergunta, o antigo jogador dos leões e atual selecionador búlgaro abordou os infelizes episódios do jogo entre a sua equipa e a seleção inglesa.

“É preciso que fique claro, sou contra o racismo a 200 por cento, como qualquer ser humano bem formado. Vou agora escrever um texto no Facebook e peço-lhe que divulgue o meu pensamento sobre este tema.”

Na rede social, Balakov escreveu sobre o racismo: “É um resquício do passado que deve ser erradicado para sempre”. O antigo craque mostrou-se também disponível para “contribuir para uma sociedade saudável”, conforme já tinha dito ao jornal português.

No final do jogo, todavia, Balakov tinha proferido declarações que geraram alguma controvérsia. O técnico considera que as suas palavras podem ter sido mal interpretadas. “Afirmei que não havia racismo nos jogos do nosso campeonato, exceto episódios raros. Quero vincar que, enquanto selecionador do meu país, peço desculpa pelo sucedido aos jogadores ingleses.” O treinador disse-se triste pelos insultos recebidos no Facebook. “Não é correto aquilo que me estão a fazer, já expliquei que as minhas declarações foram completamente descontextualizadas. Se não pararem, intentarei ações legais para a minha proteção.”

Entretanto, a UEFA anunciou ontem a instauração de um processo disciplinar à Bulgária e a FIFA pondera um eventual castigo dependendo da deliberação do organismo europeu. Em causa estão os “cânticos e saudações nazis”, além do arremesso de objetos, entre outras infrações.

“A UEFA está empenhada em fazer tudo o que for possível para eliminar esta doença do futebol,” pode ler-se num comunicado assinado pelo presidente do organismo europeu, Aleksander Ceferin.