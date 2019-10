Insultos a Varandas podem valer expulsão

Ontem, ao final da tarde, houve reunião do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting. O objetivo era analisar os incidentes verificados na última assembleia geral do clube, na passada quinta-feira. Frederico Varandas respondeu às críticas vindas da bancada atirando beijinhos aos adeptos, mas o facto é que saltaram à vista os muitos insultos ao líder dos leões.

Tanto nas bancadas do pavilhão João Rocha como nos discursos inflamados de alguns dos 28 sócios que se inscreveram para usar da palavra. Segundo o jornal “A Bola”, é sobre alguns desses associados que subiram ao púlpito que recaem agora processos disciplinares.

Devido ao sigilo exigido pela lei, não é possível apurar quantos sócios ficaram sob a alçada do órgão disciplinar. Sabe-se apenas que, segundo os estatutos do Sporting, as penas poderão ir desde a menos grave admoestação até à expulsão, a medida mais radical. Pelo meio, poderá haver repreensões registadas ou suspensões.

Os estatutos do clube referem que “injuriar, difamar e ofender os órgãos sociais do clube ou qualquer dos seus membros, durante ou por causa do exercício das suas funções”, é uma “infração disciplinar”. Segue-se agora a notificação dos visados, que poderão apresentar defesa e pedir inquirição.