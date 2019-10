Zico: “Adeptos voltaram a acreditar com Jesus”

É considerado o maior jogador da história do clube agora treinado por Jesus. Apesar de estar a trabalhar no Japão, como diretor do Kashima, Zico acompanha tudo o que se passa com o clube do coração. Neste momento, só tem elogios para Jorge Jesus. “O maior legado que ele está a deixar é que os adeptos voltaram a acreditar na equipa, Esse é o maior mérito. Hoje, o Flamengo, além de jogar bem, é um Flamengo com garra. (…) Quantos mais golos faz, mais quer fazer.”

Zico vai ao ponto de assegurar: “Se o Maracanã fosse igual à minha época (150 mil lugares), estaria sempre lotado”.

Apesar do bom momento, o ex-jogador evita comparações com o grupo que nos anos 80 conquistou tudo, incluindo uma Taça Intercontinental. “Não gosto de comparações. O grande mérito desta equipa e também da nossa, é que ela joga ao ataque, para vencer e nós também. (…) Jesus conseguiu fazer com que a equipa saísse da zona de conforto.”

Zico termina a conversa com o jornal “Record” dizendo que “os jogadores conseguem ver que há um comandante que colocará em campo aquilo que achar que pode render. Passa essa confiança e o jogador não se importa se é suplente ou não. Sabe que, se tiver uma oportunidade, pode permanecer na equipa”.