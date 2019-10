Coco Gauff: “A minha geração decidiu que é altura de falar”

Algumas horas depois de ganhar o seu primeiro título WTA, em Linz, Coco Gauff celebrou a vitória como qualquer pessoa nascida em 2004: ao telemóvel. Foi ao Instagram e fez um vídeo em direto com os seus fãs, respondendo às questões destes.

O ténis não para e Gauff tinha apenas algumas horas para celebrar o feito antes de partir para o Luxemburgo para o último torneio do ano. Ainda assim, a adolescente americana concedeu uma entrevista ao jornal inglês “The Guardian”.

Sobre os comentários negativos nas redes sociais, de pessoas que tentam desmotivá-la desvalorizando as suas conquistas, Gauff diz: “Nunca levei muito a peito. Usei-os como motivação para mostrar que estão errados e que estou a trabalhar no duro para me manter na competição, não apenas para estar aqui. Sim, Wimbledon e o US Open foram fantásticos mas nem sequer estavam na agenda para este ano.

O ténis, enquanto modalidade, tem tentado desesperadamente manter-te relevante na era digital e nenhum outro praticante conseguiu chegar à consciência pública como Gauff. Em Wimbledon, o jogo contra Polona Hercog teve 5,2 milhões de espetados no Reino Unido. Nos EUA, todos os seus jogos do “grand slam” foram os mais visualizados do dia. Mesmo em pares, quando ela jogou, o Louis Armstrong Stadium, com 14.053 lugares, estava cheio. E ela tem 15 anos.

Há seis meses nada sugeria que isto pudesse acontecer tão depressa. Em janeiro, Coco disse aos amigos que o objetivo da temporada era alcançar o top 100. Estava no lugar 800. Era um alvo tão longínquo que, mesmo depois de o ter atingido, Coco admite que deveria ter colocado a fasquia mais baixa.

Gauff chegou ao Open de França a sentir a pressão que ela própria criara. Perdeu todos os sets na segunda ronda de qualificação, o que é um grande resultado para a maioria das jovens de 15 anos, mas não para ela. Foi uma discussão com o pai que mudou a sua atitude. Começou a jogar de forma mais livre. “Tive que me lembrar dos meus 15 anos e que tenho o resto da minha vida para continuar a melhorar e a jogar ténis,” admite.

Um mês mais tarde, Gauff estava em casa, na Flórida, a pesquisar na internet um vestido para usar numa gala em França, quando foi informada de que a sua candidatura a um “wild-card” para Wimbledon tinha sido aceite. Meteu-se num avião para Londres e começou imediatamente a treinar em Roehampton.

Em 10 dias tornou-se a maior novidade do desporto mundial, ao vencer a pentacampeã Venus Williams, chegando à quarta ronda de Wimbledon. Após a vitória, os jornalistas perguntaram a Gauff quais eram as suas ambições no torneio depois da primeira vitória. A resposta foi: “O meu objetivo é vencê-lo”.

Gauff fala sem rodeios sobre os seus objetivos. Diz frequentemente que pretende ser a maior de sempre. Até agora, ninguém se atreveu a contrariá-la. “O meu pai sempre me disse que eu posso fazer tudo o que quero e diz-me: ‘Não te coloques limites e define os objetivos mais altos possível.’ Eu acho que é essa a razão para eu acreditar em mim desta forma e tudo o que tenho feito tem sido muito bom para alguém com 15 anos, creio. As pessoas falam da minha idade. Às outras pessoas parece um grande feito mas para mim é apenas a minha realidade. (…) Sim, é surpreendente mas não é uma surpresa tão grande como para os outros.”

Gauff é frequentemente comparada com as irmãs Williams e de certa forma a essência de Venus é visível no seu jogo. Tal como ela, Gauff é alta, magra e rápida. Quando se move, basta algumas passadas para atravessar o court. No entanto, enquanto a maioria das jogadoras tem estilos de jogo definidos, o jogo de Gauff é extremamente maleável e é imprevisível. Em Linz, do nada, tentou tantas bolas curtas que parecia ter sido tudo planeado. Afinal não.

“Fi-lo uma vez na primeira ronda e apercebi-me de que funcionava, por decidi continuar a tentar ao longo do resto do torneio. Não era uma tática que o meu pai ou outra pessoa me disse para usar. Apenas aconteceu e acho que vou continuar a usá-la.”

Seria incorreto pensar que a vida da jovem é ténis e mais nada. Muito antes de ser conhecida do grande público, já Gauff usava o Instagram para partilhar a sua paixão pela história e educar os seus seguidores. Durante o Mês da História Negra, um evento anual nos EUA, Gauff publicou factos sobre a abolição da escravatura nos Estados Unidos.

“Achei que era importante que os afro-americanos celebrassem porque também celebramos o Dia da Independência,” disse. “Penso que é muito importante porque nem todos foram libertados. Muitas pessoas não sabiam e ficaram verdadeiramente surpreendidas.”

Para Gauff, um dos benefícios do seu sucesso é o facto de lhe permitir chegar a mais pessoas. “Wimbledon deu-me uma oportunidade para angariar dinheiro e sensibilizar as pessoas para outras coisas e estou feliz por ter sido capaz de fazê-lo. Com cada jogo ganho consigo que mais gente me siga, o que é bom. E isso significa mais noção dos temas que me preocupam. Eu nunca quis ser apenas uma jogadora de ténis.”

E quais são as suas paixões? “Ultimamente, as pessoas mais jovens estão a liderar movimentos e eu acho que o mundo tem de habituar-se a isso porque normalmente são as pessoas mais velhas a dizer-nos o que fazer. A minha geração decidiu que é altura de falar. Eu sigo o movimento ambiental e ando a aprender formas de mudar o meu estilo de vida e a maneira como a minha família vive.”

A jovem remata dizendo: “É bom quando dizem que eu sou jovem e estou a fazer coisas grandiosas. Vai ser frustrante quando disserem ‘és jovem, não sabes fazer outra coisa’. Penso que vale a pena dizê-lo a um jovem mas considero que não devemos subestimar a inteligência de ninguém”.