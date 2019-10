Exército de Lauta: os hooligans que aterrorizam a Bulgária

Há um nome coletivo por trás dos insultos racistas aos jogadores negros da seleção inglesa em Sófia, na segunda-feira. O Exército de Lauta, grupo radical e neonazi, vangloria-se por andar à pancada com os adeptos rivais e tem um historial de violência e racismo.

Os membros do gangue vestem-se de preto e estão ligados ao clube Lokomotiv Plovdid. Vão buscar o nome a um parque onde costumam encontrar-se para lutas. E as sanções da UEFA por causa de atitudes racistas não são novidade, já esta época sofreram essa ameaça nas competições de clubes. O Lokomotiv foi mesmo obrigado a jogar a próxima jornada europeia à porta fechada.

De acordo com o jornal inglês “Daily Mirror”, acredita-se que o Exército de Lauta tem à volta de 500 membros e é quase exclusivamente composto por elementos do sexo masculino, muitos deles ex-soldados do exército búlgaro. O grupo fundado em 1992 tem uma organização considerável, possuindo mesmo o seu próprio ginásio.

Na segunda-feira, dia do jogo com Inglaterra, o gangue reuniu-se perto de uma estação de metro e marchou até ao estádio, entoando cânticos e fazendo a saudação nazi, de acordo com testemunhas.

Existem vários vídeos no YouTube mostrando escaramuças entre elementos do grupo e adeptos do clube rival, o Botev. Num deles, podemos ver os extremistas a perseguir os fãs do Botev numa autoestrada, obrigando-os a render-se depois de eles terem recusado entrar numa batalha organizada.

Para além das atividades relacionadas com futebol, o Exército de Lauta é suspeito de envolvimento em atividades criminosas, como extorsão.