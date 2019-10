Jota: assinatura com Jorge Mendes adia renovação com Benfica

Desde final de agosto que Jota tem os termos da renovação de contrato com o Benfica definidos, mas o acordo nunca foi formalmente anunciado pelo clube da Luz. O jornal “A Bola” avança que uma das razões terá sido a mudança de empresário.

O atacante de 20 anos, internacional pelas seleções jovens, deixou Jorge Mendes para passar a ser representado por Carlos Gonçalves. Foi através deste agente que discutiu a renovação contratual com os encarnados, que pretendiam subir a cláusula de rescisão para valores acima dos €100 milhões de euros. O entendimento de que o valor era demasiado elevado para quem recebia 40 mil euros brutos por ano em salários fez com que o acordo tardasse.

Com o auxílio de Carlos Gonçalves, o jogador negociou então um acordo, finalizado em final de agosto, que consistia numa ligação até 2024, €500 mil euros brutos por temporada e uma cláusula de €88 M, e que nunca passou definitivamente ao papel. Isso poderá acontecer em breve mas já com a participação da Gestifute de Jorge Mendes, parceiro estratégico do Benfica e responsável pelos maiores negócios da SAD presidida por Luís Filipe Vieira.