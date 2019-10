Rúben Semedo na mira das águias

O internacional português Rúben Semedo, recentemente convocado por Fernando Santos apesar de ter acabado por não jogar, está na mira do Benfica para a próxima época, segundo o jornal “Record”.

O jogador de 25 anos tem um perfil que agrada na Luz. O presidente Luís Filipe Vieira e restantes dirigentes avaliam assim a possibilidade de avançar para a contratação do defesa.

Apesar de existir interesse, a compra do passe do jogador que atua no Olympiakos não é considerada uma prioridade, pelo que os contactos, a existirem, não devem acontecer com vista à chegada de Semedo em janeiro. Para além disso, a SAD benfiquista sabe que por esta altura o passe de Semedo está muito valorizado, uma vez que o Olympiacos pagou 4,5 milhões de euros ao Villarreal no último verão. Para além disso, o clube grego não deve querer negociá-lo a meio da época, até pela preponderância que o atleta vem assumindo na equipa.

Com a crescente possibilidade de Rúben Dias partir e o próprio Ferro poder vir a deixar o Benfica no final da época, a estrutura encarnada olha para o defesa formado no Sporting como uma boa opção para poder entrar de caras no onze. Para além disso, Jardel terá por essa altura 34 anos e entrará no seu último ano de contrato.