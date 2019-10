Sir Alex e o relógio de ouro

Um grupo de empresários responde na justiça inglesa por esquemas fraudulentos assumidos numa investigação jornalística. Os acusados continuam a negar todos os crimes. Algumas das revelações que se ouviram no tribunal são surpreendentes.

Três anos passados desde que uma investigação do Daily Telegraph pôs o empresário Pino Pagliara a falar de uma série de esquemas fraudulentos no futebol profissional inglês, o caso chegou ao tribunal. Foi agora recuperada a acusação feita a Alex Ferguson: "Viciou um Manchester United-Juventus com um agente que lhe deu um Rolex de ouro". O italiano afirmou também, na altura, que o ex-treinador do clube de Old Trafford recebia dinheiro pela transferência de jogadores.

Nessa altura, uma equipa de jornalistas de investigação liderada por Claire Newell conseguiu fazer com que o empresário falasse sobre os bastidores do campeonato mais valioso do mundo. "Há uma coisa com que posso sempre contar e é a ganância dos treinadores", diz Pino Pagliara, hoje com 64 anos, à suposta empresária sentada ao seu lado num restaurante de Manchester, desconhecendo o facto de estar a ser filmado. A jornalista fez-se passar por responsável de uma firma interessada em investir no futebol. O italiano e um outro agente, Dax Price, queriam impressioná-la com o seu conhecimento profundo dos bastidores. Foi nessa conversa que Pagliara revelou a suposta viciação de um Manchester United-Juventus a troco de um relógio de ouro para Sir Alex Ferguson, a quem disse já ter pago noutras ocasiões.

A acusação recordou agora, em tribunal, que Pagliara revelou também que Antonio Conte, na altura treinador do Chelsea, negociava dinheiro nas transações, chamando-lhe "café".