David Luiz: “Fui o melhor jogador do campeonato português”

O internacional brasileiro David Luiz deu uma entrevista ao jornal inglês “The Telegraph”, publicada hoje, em que, entre outros temas, recorda os três anos e meio que passou ao serviço do Benfica. O jogador admitiu ainda que se viu obrigado a adaptar o seu estilo de jogo ao futebol inglês.

“Vim do Benfica (para o Chelsea), onde jogava de certa maneira. Fui o melhor jogador do campeonato português e vencemos o título dessa forma. Depois cheguei aqui a meio da época e, nos cinco primeiros jogos, todos diziam 'Wow, ele é fantástico', referiu o defesa central do Arsenal.

“Agora, percebo que tens de te adaptar à filosofia de cada treinador. É assim que se aprende no futebol. Agora, se um treinador me pedir para jogar de certa maneira, sei como fazê-lo”, atirou.

David Luiz foi jogador do Benfica entre 2007 e 2011.