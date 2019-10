Griezmann foi banido… do FIFA

Todos sabemos que no mundo dos videojogos há muita batota, mas o que não esperávamos era que um dos batoteiros se chamasse Antoine Griezmann, avançado do Barcelona e da seleção francesa.

Foi isso que garantiu Chukwuma Morah, antigo funcionário da EA Sports e atual chefe do departamento de eSports do Manchester United, que revelou no Twitter que o avançado francês perdeu a sua equipa e foi impedido de jogar FIFA 15 online após ter violado as regras do jogo da EA Sports.

Segundo Chukwuma Morah, mais conhecido no meio como Chu Boi, Griezmann adquiriu moedas (de jogo) de forma ilegal, o que levou ao bloqueio da sua conta. "O tipo ligou para os escritórios franceses tão chateado, que acabámos por lhe devolver os jogadores", explicou Morah, revelando uma atitude controversa por parte da empresa, uma vez que, muito provavelmente, caso Griezmann não fosse uma figura pública, a equipa nunca teria sido devolvida.

Alguns utilizadores do Twitter responderam protestando isso mesmo, o que levou Chu Boi a esclarecer: "Para quem ficou chateado: ele não recebeu as moedas de volta, se isto vos faz sentir melhor".