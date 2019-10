Marco Silva: “Dou sempre 100% pelo Everton”

Pouco depois de ter vencido o West Ham, por 2-0, Marco Silva, técnico do Everton, deu a entender que está tranquilo quando à hipótese de ser despedido em face dos maus resultados da equipa de Liverpool esta época.

“Todos os dias vou para casa de consciência tranquila, porque sei que dei o meu melhor para colocar os meus jogadores no melhor nível possível”, referiu o técnico antes de realçar: “Dou sempre 100 por cento do meu melhor pelo Everton. Os meus jogadores sabem disso. Por que estaria nervoso? Não estou. Tudo aquilo que tenho na minha vida vem do futebol.”

Antes de terminar, o treinador português fez questão de acrescentar: “Trabalhei arduamente e recebi muitas coisas boas desde jovem. Tenho a minha carreira atrás de mim. Nos jogos, o importante é preparares bem os teus jogadores e desfrutares. Não estava nervoso, de todo”.

O Everton ocupa atualmente o 14º lugar da tabela de classificação.