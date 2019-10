O que perdem as claques do Sporting com o fim do protocolo

A decisão anunciada este domingo pela direção do Sporting, de pôr fim ao protocolo assinado em julho com as claques Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI, significa que acabam os benefícios que ambos os grupos tinham até ao momento. De acordo com o jornal “Record”, a maior perda refere-se aos ingressos e aos lugares anuais em Alvalade.

Em relação aos bilhetes, as duas claques deixam de ter acesso aos 875 ingressos pré-pagos que tinham por jogo e cujo pagamento se fazia mensalmente, perdendo também o direito a um preço especial das Gameboxes, que eram vendidas a 120 euros. Por fim, devem também acabar os apoios existentes aos grupos nas deslocações e coreografias.

Convém referir que o protocolo assinado em julho, ou seja, com a direção de Frederico Varandas, já contemplava uma redução importante nos benefícios dos grupos de adeptos organizados em relação ao anterior. Até então, as claques tinham direito à cedência de 875 convites, 500 bilhetes pré-pagos e uma reserva de 2.000 bilhetes por jogo a preço de amigo, os quais não eram vendidos em bilheteira. A partir dessa altura, os números foram alterados para os tais 875 bilhetes pré-pagos, com os ingressos extra a terem de ser comprados em bilheteira a preço de sócio comum.