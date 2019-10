Carlos Vieira quer ser presidente do Sporting e levar Inácio e Geraldes com ele

Foi um dos principais aliados de Bruno de Carvalho. Responsável pela área financeira durante a anterior presidência, Carlos Vieira está agora no terreno a preparar uma futura candidatura à presidência do Sporting.

Segundo o jornal “Record”, o ex-dirigente terá sido desafiado a avançar depois de, em setembro de 2018, não ter sido autorizado a concorrer, em consequência do primeiro de dois processos disciplinares. Vieira encontra-se ainda a cumprir a segunda de duas penas de suspensão mas, a partir de 2 de março, estará de novo em condições de concorrer ao cargo (mesmo à luz da regra do pagamento de quotas, que remete para cinco anos seguidos ininterruptos).

De acordo com o diário desportivo, Carlos Vieira quer formar uma equipa diretiva curta, com Rui Caeiro, Luís Gestas ou Luís Roque, todos eles do tempo de Bruno de Carvalho. Para o futebol, o nome de Augusto Inácio surge como hipótese para a vice-presidência, no momento em que abandona o comando técnico do Aves. André Geraldes é hipótese para diretor-geral, o que dependerá sempre da disponibilidade do CEO do Farense.

Para já, Carlos Vieira recusa antecipar cenários mas lembra: "Já tentei candidatar-me e não me deixaram. Vendo o que se passa agora, teria feito um bom trabalho. Ainda não é o momento de falar em eleições. Aliás, sou contra assembleias destitutivas, sempre fui", sublinha.