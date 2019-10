Jamie Carragher: “Cometemos um erro gigantesco”

Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool e agora analista, admitiu que, em 2011, ele e os companheiros de equipa na altura cometeram um erro quando vestiram t-shirts a apoiar o colega de equipa, Luis Suárez, depois do incidente racista com Patrick Evra.

“Talvez tenha de olhar para mim e dizer que não tive a coragem como indivíduo para dizer 'não visto isso'. Não penso que todos no Liverpool pensassem que o que estávamos a fazer era o correto, mas penso que como uma equipa, ou como uma família, a primeira reação é apoiá-los, mesmo que estejas errado. E isso é errado”, afirmou.

Jamie Carragher admitiu: “Não há dúvida que cometemos um erro gigantesco. Não vou mentir e dizer que não estive envolvido, porque como equipa estivemos mal e eu era o vice-capitão.”

O antigo internacional inglês faz agora questão de pedir desculpa ao ex-lateral do Manchester United, que explicou: “Quando vi aquilo, fiquei do género ‘isto é ridículo, isto é inacreditável’. Metes o teu clube em perigo quando fazes coisas dessas. Tens de apoiar sempre o teu colega porque é da tua equipa, mas isto foi depois de ele ter sido castigado. Se fosse antes e estivéssemos a aguardar pela sanção, eu teria compreendido. Que mensagem é que envias ao mundo? Apoiar alguém que foi castigado porque usou palavras racistas.”

Apesar de ter negado sempre as acusações, Luis Suárez foi castigado. Esteve oito jogos fora da competição, para além de ter sido multado pela federação inglesa de futebol.