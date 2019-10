Jornalista brasileiro que criticou Jesus pede agora desculpa: “Fui infeliz na escolha das palavras”

Vargas é jornalista da Fox Sports Brasil. Em maio, questionou a contratação de Jorge Jesus pelo Flamengo, considerando que o treinador português tinha apenas três campeonatos "na porcaria do futebol português" no palmarés, além de ter feito outras considerações relacionadas com a idade (64 anos) de Jesus e de ter considerado que o português estava distante da realidade do clube brasileiro.

Agora que o Flamengo de Jesus está na mó de cima, o jornalista respondeu a cinco perguntas do “Diário de Notícias” sobre o episódio de há cinco meses, em direto, numa televisão brasileira. Vargas mudou de opinião, lamenta a repercussão negativa que o caso ganhou, pede desculpa a Jesus e a todos os que se sentiram ofendidos e declara-se um admirador do trabalho do técnico português.

A mudança de opinião

“Na verdade, criou-se um mito com relação à minha opinião sobre Jorge Jesus. Nunca achei Jorge Jesus um profissional ruim ou desqualificado para trabalhar no Brasil. Muito pelo contrário. Apenas entendia que, para um diretor técnico vindo de uma outra realidade, um outro continente, com mentalidade de futebol diferente, os desafios poderiam ser maiores e mais difíceis de transpor a curto prazo, por mais que o profissional em questão fosse extremamente qualificado e distinto.”

A opinião atual

“Tenho observado com atenção o trabalho de Jorge Jesus e os seus métodos. Tudo aquilo que sabíamos a seu respeito se comprova. Vejo que, além de estudioso, trata-se de um sujeito obstinado e ávido por colocar em prática as suas ideias e conceitos. Perante isso, creio que os desafios acabam instigando-o ainda mais em busca dos objetivos e isso é outro ponto admirável da sua personalidade.”

O que mais o impressionou

“A sua maneira de pensar e executar futebol, propondo o jogo com sabedoria na ocupação dos espaços e o sufocamento do adversário, a busca incessante pelo golo, essa ousadia com responsabilidade, além da inteligência em utilizar predicados que estavam adormecidos no futebol brasileiro mas que sempre fizeram parte do nosso ADN futebolístico.”

Os exageros de então

“Na ocasião, tratava-se de uma acalorada discussão com os colegas de bancada e, certamente, fui infeliz na escolha das palavras ao me manifestar. No intuito de defender raivosa e rapidamente o meu ponto de vista, perdi uma excelente oportunidade de demonstrar que conheço, admiro e respeito o futebol português e os seus qualificados profissionais. Isso envergonha-me e impele-me a pedir as mais sinceras desculpas a todos que se sentiram ofendidos pelo meu equívoco ao me expressar de forma tão rasa, facto pouco comum ao longo da minha carreira.”