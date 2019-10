Campeã paralímpica Marieke Vervoort encontrou a paz: "A morte é como uma operação que te fazem, vais dormir e nunca mais acordas"

Marieke Vervoort dizia que, quando o dia chegasse, ela teria assinado os papéis da eutanásia e estaria preparada para que a vida terminasse. O dia chegou na terça-feira, na Bélgica, e a sua morte foi confirmada por uma declaração do município de Diest.

Vervoort tinha 40 anos, venceu o ouro e a prata em 2012, nos Jogos Paralímpicos de Londres, nas corridas de cadeiras de rodas, e juntou mais duas medalhas aos troféus há três anos, no Rio de Janeiro.

Numa entrevista, durante os jogos do Rio, Vervoort descreveu como era viver com dor por causa de uma doença espinal degenerativa e incurável. Contou que, em muitas noites, conseguia apenas dormir 10 minutos, descreveu a dor severa que fazia com que outros desmaiassem só de a ver e explicou como o desporto a estava a manter viva.

“É muito duro para o meu corpo,” referiu Vervoort na entrevista de 2016, agora recuperada pelo jornal “The Guardian”. “Cada treino é um sofrimento. (…) Treinar e correr e competir são medicamentos para mim. Faço tanta força… Para empurrar os meus medos para longe.”

Vervoort era uma grande defensora do direito à eutanásia, legalizada na Bélgica. Tal como o treino, dava-lhe controlo: “Punha a minha vida nas minhas mãos”.

“Tenho muito medo, mas estes papéis (da eutanásia) dão-me paz de espírito porque eu sei que, quando for demasiado para mim, vou ter aqueles documentos,” disse. “Se eu não tivesse os papéis, penso que já teria cometido suicídio. Penso que haverá menos suicídios quando cada país tiver legalizado a eutanásia. Espero que todos vejam que isto não é crime, faz com que as pessoas vivam mais tempo.”

Vervoort tinha também ataques epiléticos. Teve um em 2014 quando estava a cozinhar e despejou água a ferver nas pernas, o que resultou numa estadia de quatro meses num hospital.

A sua amiga, uma cadela chamada Zenn, começou a acompanhá-la, tocando-lhe quando um ataque estivesse prestes a ocorrer. Zenn também lhe tirava as meias da gaveta e ajudava a levar as compras para casa. “Quando vou ter um ataque, ela avisa-me uma hora antes,” contou Vervoort. “Não sei como consegue senti-lo.”

Marieke dizia que empurrava para a frente a data da sua morte, sabendo que poderia vir a qualquer momento, como para qualquer um de nós. Contou que podia estar sem dores num minuto e, pouco mais tarde, quase desmaiar. “Tens de viver cada dia e apreciar os pequenos momentos,” disse. “Amanhã todos podemos ter um acidente de carro e morrer, ou um ataque cardíaco e morrer. Pode ser amanhã para qualquer um de nós.”

Vervoort referia-se a si própria como uma “mulher louca”. Falava de voar num jato F-16, correr num carro de ralis, e estava a curar um museu da sua vida, partindo dos 14 anos, quando lhe foi diagnosticada a doença rara. Tinha o cabelo espetado e queria ser lembrada como a pessoa que estava “sempre a rir, sempre a sorrir”.

“Tenho uma visão diferente da morte agora,” disse Marieke. “Para mim, a morte é algo como uma operação que te fazem, vais dormir e nunca mais acordas. Para, é sinónimo de paz.”