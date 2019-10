Rúben Ribeiro ganhou ao Sporting

A 13 de outubro de 2018, Rúben Ribeiro revelou ao jornal “Record” que a sua intenção era colocar o Sporting em tribunal, reclamando alegados valores em dívida relativos a uma parte do seu prémio de assinatura e do seu desempenho, acordados aquando da chegada a Alvalade.

Quase um ano mais tarde, de acordo com informações recolhidas pelo diário desportivo junto de fonte próxima do médio, o ex-jogador do Sporting viu o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) dar-lhe razão, condenando o clube verde e branco ao pagamento de aproximadamente 125 mil euros brutos.

O jogador, atualmente no Al Ain, escolheu a via judicial por alegar que os leões "não quiseram resolver" o assunto. Em causa estará a regularização de uma segunda tranche de prémios a receber pelo médio, cujo prazo venceu a 15 de agosto de 2018, ou seja, já depois da rescisão por justa causa. Em meados de junho, após a invasão à Academia de Alcochete, Rúben Ribeiro tinha sido um dos jogadores a abandonar o barco sportinguista. Ao que foi possível apurar, a decisão do TAD foi proferida na semana passada e deu razão, com unanimidade, a Rúben Ribeiro. Aguarda-se agora que o Sporting aceite a sentença.

Em paralelo, Rúben Ribeiro voltará brevemente ao TAD, desta feita para responder no processo da indemnização que reclama decorrente da referida rescisão contratual com o Sporting.

Para além dessa ação, o jogador foi ainda notificado para se constituir como assistente no julgamento do ataque à Academia de Alcochete, a ter início no próximo dia 18 de novembro, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa. Entre os 44 arguidos está Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting.