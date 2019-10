Argentinos sem dúvidas: “Flashmengo mete medo"

A goleada por 5-0 do Flamengo ao Grémio parece ter impressionado a comunicação social argentina. Para o jornal desportivo argentino “Olé", não houve surpresa na definição do segundo finalista de Santiago: "Equipa rápida, com transição impressionante entre médios e atacantes". A manchete do mesmo jornal foi: "É um Flashmengo, River!".

O compatriota "Clarín" também fez referência à força do Flamengo e admitiu que a equipa de Jesus "mete medo", destacando também os 10 pontos de vantagem na liderança do campeonato brasileiro e considerando o Flamengo favorito para a decisão contra o River Plate.

O "Olé" referiu alguns jogadores do Flamengo. Chamou a Gabigol, autor de dois golos, “intratável”, e disse que Bruno Henrique "está em chamas". Lembrou ainda a chegada de Filipe Luís, que foi treinado pelo argentino Simeone no Atlético de Madrid.

O mesmo jornal perguntou em jeito de aviso: "De que terão de cuidar Gallardo e seus rapazes? De quase tudo", e continuou a elogiar o futebol da equipa treinada por Jorge Jesus: "O Flamengo é uma equipa rápida, com transição impressionante entre os médios e os atacantes. Gostam de ter a bola, muito, o tempo todo, e conduzem-na com critério".

Apesar de tantos elogios, O “Olé” não deixou passar uma crítica ao árbitro argentino Patricio Lousteau. "Com um penalti que não existiu (enorme erro de Patricio Lousteau, mas o VAR foi passear ao Brasil), Gabigol fez o segundo".