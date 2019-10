Podolski é do… Flamengo

Quando as ligações fortes não existem, arranjam-se. A verdade é que o alemão Lukas Podolski, sem qualquer relação aparente com o Brasil ou, particularmente, com o Flamengo de Jorge Jesus, é adepto da equipa vermelha e negra e faz questão de o mostrar nas redes sociais.

Desta forma, o Flamengo teve um reforço de peso na claque que vibrou com a vitória da noite passada e consequente qualificação para a final da Libertadores. O atacante alemão, através da sua conta pessoal no Twitter, enviou mensagens de incentivo, antes e depois do 5-0 que a equipa de Jorge Jesus aplicou ao conjunto de Renato Portaluppi.

Agora a história: Podolski e Flamengo criaram uma relação no Mundial de 2014, quando a Alemanha foi campeã mundial no Brasil e tinha um equipamento vermelho e preto, muito parecido com o da equipa carioca. Desde então, os flamenguistas e o jogador, atualmente no Vissel Kobe, do Japão, trocam constantemente mensagens e apoio via redes sociais.