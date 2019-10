Os números impressionantes de Jesus

O Flamengo nunca tinha ganho ao Grémio por 5-0. Nunca o clube de Porto Alegre tinha sofrido uma derrota tão pesada na Libertadores em quase 200 jogos na prova e, pela primeira vez, Renato Gaúcho sofreu cinco golos sem resposta desde que se tornou treinador do Grémio, há mais de três anos. O jornal “A Bola” fez as contas.

Há 38 anos que o Flamengo não estava na final do torneio mais prestigiado da América do Sul. É preciso recuar 30 anos para encontrar uma goleada maior numa meia-final, obra do Atlético Nacional, da Colômbia, sobre o Danubio, do Uruguai, por 6-0, em 1989, e, pela primeira vez desde Zico, em 1982, um jogador brasileiro, Gabigol, pode juntar o título de melhor marcador do campeonato nacional ao da Libertadores.

Jesus tem ainda caminho para aumentar o vendaval de recordes e marcas históricas, na final de Santiago, com o River Plate, a 15.ª a opor clubes brasileiros a argentinos. Em termos históricos, o Flamengo leva vantagem: em 1982, venceu o River por 3-0 fora e por 4-2 em casa, no auge da geração de Zico. No ano passado, as duas equipas encontraram-se na fase de grupos e os argentinos, embora tenham vencido na final, não conseguiram bater os cariocas, somando dois empates, por 2-2, no Rio, e por 0-0, no Monumental.