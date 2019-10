Wendel: “Muitos falam, pouco sabem”

Foi através das redes sociais que Wendel reagiu ao facto de ter sido despromovido à equipa de sub-23 do Sporting, após ter sido visto num restaurante de Lisboa mais tarde do que o previsto pelos regulamentos do clube.

O internacional sub-23 pelo Brasil deixou uma curta mensagem no Instagram, enigmática e cinzenta, como legenda para uma fotografia com a camisola do clube, a preto e branco: “Muitos falam, poucos sabem. Sigo trabalhando forte e Deus sabe de tudo”.

Recorde-se que em consequência da despromoção, o jogador já não foi convocado para o jogo do passado domingo, entre o Sporting e o Vitória de Guimarães.