Pep Guardiola: “Xavi será treinador do Barça”

Guardiola admitiu que a gestão de jogadores de alto nível que já chegaram à casa dos 30 é complicada, porque eles não conseguem continuar a jogar como faziam anteriormente, uma vez que o risco de contrair lesões é muito mais alto.

“Neste momento, é preciso pedir a Messi para apostar apenas em corridas curtas. Ele não pode correr por correr. De modo nenhum. Se Messi corresse como fazia na primeira temporada, estaria lesionado de três em três meses. Gerir lendas de 30 ou mais anos é a coisa mais difícil de fazer”, afirmou Guardiola, em declarações à imprensa espanhola.

O técnico do Manchester City admitiu também que gostaria de ter ficado no Barcelona durante uma década, mas chegou um momento em que teve de “dizer não” a um clube onde estava desde a infância e continuar a sua carreira no Bayern de Munique e agora no City.

“Ficaria encantado por estar dez anos no Barça mas chega um momento em que dizes ‘já chega’. As pessoas não imaginam, é muito mais exigente pelo facto de seres da casa.”

E falando dos homens da casa, Pep Guardiola não tem dúvidas: “Mais cedo ou mais tarde, Xavi será treinador do Barça. (…) Tem muita paixão, dedicação e é muito atrevido. Não tem medo”.