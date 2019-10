Leonardo 2, André 1

O Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, venceu esta quarta-feira em casa o Marselha de Villas-Boas por 2-1, nos 16 avos de final da Taça da Liga francesa. Foi uma espécie de “dérbi” dos treinadores portugueses em França.

A partida foi equilibrada, com o avançado francês Jean-Kevin Augustin a quebrar resistência do nulo para a equipa do principado aos 25 minutos. O seu companheiro Ruben Aguilar, que já tinha feito a assistência para o primeiro golo, marcou o segundo aos 40 minutos. Os visitantes reduziram a diferença aos 77 minutos num autogolo atribuído ao guarda-redes Benjamin Lecomte, que já não foi a tempo de evitar o afastamento do Marselha da competição.

Os treinadores não foram os únicos lusos em campo. O internacional português Adrien Silva foi titular no Mónaco, tendo sido substituído pelo compatriota Gil Dias aos 78 minutos.

Nos outros jogos, destaca-se a goleada imposta pelo Nantes ao Paris FC, com oito golos não correspondidos. Menos folgadas foram as vitórias do Le Mans sobre o Nice (2-1), do Amiens sobre o Angers (3-2), do Brest sobre o Metz (1-2, nos penáltis, após igualdade a uma bola no final do tempo regulamentar), do Montpellier sobre o Nancy (3-2), do Toulouse sobre o Niort (2-1), e do Reims sobre o Bourg Peronnas (2-1).