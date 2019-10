Neymar na “prisão de ouro”

O defesa do Barcelona Gerard Piqué assumiu, em declarações à Cadena Ser, que alertou Neymar para o facto de a sua ida para o PSG ter sido o bilhete de entrada para uma prisão de ouro. Piqué diz, no entanto, que a porta do colosso catalão permanece aberta e que o plantel estaria inclusive disposto a baixar os salários para possibilitar o seu regresso à casa de partida.

“No futebol tudo pode acontecer. Nós já lhe dissemos: ‘Foste para uma prisão de ouro’, mas no futebol tudo pode mudar e ele tem a porta aberta. Dissemos a Bartomeu (presidente do Barcelona) que estávamos prontos, caso fosse necessário, para baixar os salários e ajustar o ‘fair play’ financeiro para contratar Neymar”, afirmou Piqué.