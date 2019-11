A lesão de André Gomes que está a arrepiar o mundo

André Gomes, antigo jogador do Benfica, do Valência e do Barcelona, está atualmente ao serviço do clube treinado por Marco Silva. Ontem, aos 77 minutos do jogo com o Tottenham e após uma entrada, sofreu uma lesão que está a dar que falar pela violência e pela gravidade. As imagens correm o mundo.

Son Heung-min foi o responsável pela lesão arrepiante do internacional português e não conseguiu conter as lágrimas em pleno relvado de Goodison Park. O avançado sul-coreano foi imediatamente expulso pelo árbitro mas ficou no relvado para se inteirar da situação de André Gomes. Todos os companheiros de profissão em campo, do Everton mas também os adversários, ficaram chocados com a lesão do internacional português, tal como o público.

No final do jogo, Marco Silva enviou uma mensagem de ânimo para o internacional português: "É um momento duro para o nosso balneário. O André vai ter todo o apoio que precisa depois desta lesão grave. Tenho 100 por cento de certezas de que ele vai regressar mais forte como futebolista e como homem, porque ele é um rapaz fantástico e um fantástico profissional", afirmou o técnico.

Também Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham, não deixou de lamentar a situação. "Sentimo-nos muito mal. Foi uma situação muito má, a forma como ele caiu. Só podemos enviar votos de rápidas melhoras e, claro, estamos arrasados com a situação. O futebol não importa, só importa o André. Estamos devastados com o que aconteceu".

O Benfica, antigo clube de André Gomes, fez questão de enviar uma mensagem de coragem e votos de melhoras ao internacional português. "O Sport Lisboa e Benfica deseja uma boa recuperação e as rápidas melhoras a André Gomes. Da parte de todos os Benfiquistas, muita força campeão."

Entretanto, o Everton já adiantou que André Gomes sofreu uma fratura com desvio do tornozelo direito e vai ser operado hoje, segunda-feira. "O Everton pode confirmar que André Gomes vai ser submetido a cirurgia amanhã (segunda-feira), depois de ter contraído uma lesão no tornozelo no jogo de hoje (ontem), com o Tottenham".