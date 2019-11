Sai Pedro Emanuel, entra Mário Silva

O português Pedro Emanuel foi ontem demitido do cargo de treinador do Almería. À saída, não quis comentar o despedimento. Num vídeo do "Diario de Almería" pode ver-se o técnico a sair, deixando no ar uma frase lacónica, quando os jornalistas lhe agradeciam e desejavam sorte: "Não preciso de sorte, preciso de trabalho. Trabalhando não é preciso sorte", declarou ao entrar no carro.

Guti foi entretanto confirmado como sucessor de Pedro Emanuel no banco do Almería, a sua primeira experiência à frente de uma equipa profissional. Mas há outro português nas notícias do clube espanhol. O novo treinador terá como assessor/coordenador técnico Mário Silva, de acordo com o jornal “O Jogo”. O antigo jogador, que já treinou a formação de Boavista, Padroense e FC Porto, vai acumular essas funções com as de diretor técnico da academia do Almería. Mário Silva estará presente nos treinos com alguma regularidade, ao lado de Guti, que já orientou a sua primeira sessão ontem à tarde.

Pedro Emanuel foi despedido após uma sequência negativa de resultados (uma vitória nos últimos oito jogos), deixando o Almeria em segundo lugar na II Divisão de Espanha, lugar que ainda assim dá acesso à subida.