“Bruno Henrique é melhor do que Cristiano Ronaldo”

Wagner Meier

Apesar de estarmos a falar do Flamengo e de haver um português envolvido, desta feita não é Jorge Jesus que é posto em causa. René Simões, antigo treinador brasileiro que atualmente integra o painel de comentadores do programa “Donos da Bola”, da Rede Bandeirantes, divulgou na passada terça-feira o que pensa sobre Bruno Henrique, avançado do clube carioca, nomeadamente a nível técnico. Os próprios colegas de painel ficaram surpreendidos.

“Eu sei que vai ter controvérsia (…) Eu acho o Bruno Henrique o estilo do Cristiano Ronaldo (…) com mais samba no pé. Aguardem… Eu acho-o melhor do que o Cristiano Ronaldo… tecnicamente.”

Bruno Henrique tem 28 anos. Em 2019, tem 20 golos marcados e 5 assistências em 42 jogos.