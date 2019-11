Ronaldo “Fenómeno” poderá estar interessado no Vilafranquense

Ronaldo irá almoçar hoje com Luiz Andrade, líder da SAD do Vilafranquense num restaurante do Norte do país. Segundo o jornal “Record”, um dos assuntos a serem discutidos é a possível compra da SAD do clube de Vila Franca de Xira pelo antigo jogador.

O ex-jogador deslocou-se a Portugal para participar na Web Summit, onde surpreendeu ao mencionar que gostaria de investir a curto prazo num clube nacional. "Ainda estou à procura de um clube para comprar em Portugal", afirmou o atual presidente do Valladolid.

O Vilafranquense estabeleceu recentemente uma parceria com um grupo colombiano, que estabelece o direito de preferência numa futura venda da SAD. O investidor sul-americano ofereceu um milhão de euros pelas ações de Luiz Andrade, que detém 90 por cento da sociedade, (sendo os restantes 10 por cento do clube) após contactos estabelecidos em Macau durante o verão.

Não houve entretanto qualquer confirmação oficial do negócio revelado por Luiz Andrade em setembro. Sabe-se que o dirigente tem conversado com outros investidores interessados em clubes portugueses e é dessa forma que surge o possível interesse de Ronaldo.

Desde que subiu aos escalões profissionais, o Vilafranquense tem sido um alvo apetecível para investidores.