Enke morreu há 10 anos

Foi há uma década que o guarda-redes alemão, aos 32 anos, se suicidou devido a uma depressão que o perseguia há muito tempo. O jogador, que brilhou ao serviço do Benfica e se notabilizou pela simpatia e pelo amor aos animais – chegou a criar um abrigo para cães abandonados – deixou marca na Luz.

O Benfica assinalou ontem a data da morte do primeiro guarda-redes alemão a jogar no clube. O Museu Cosme Damião assinala a sua passagem pelos encarnados expondo as luvas que usou na altura, quando era considerado uma grande esperança do futebol germânico. O facto foi recordado por Teresa Enke, a viúva de Robert, que lidera a instituição com o nome do marido, que apoia adultos que sofrem de depressão e crianças com problemas de coração.

Em entrevista ao site “Fussball.de”, Teresa Enke falou da chegada a Lisboa, em 1999, de onde o casal sairia apenas em 2002, quando o guarda-redes foi para Barcelona. Nas recordações permanece o primeiro episódio de depressão, quando Enke pediu para deixar o Benfica “menos de uma hora depois de ter assinado”, o que revoltou Jupp Heynckes, então treinador das águias. “Tudo passou após o primeiro jogo, que correu muito bem. Os adeptos adoravam-no,” recordou Teresa, revelando que, depois do Barcelona, quando assinou pelo Fenerbahce, o atleta parecia “um animal perseguido”.

Robert Enke suicidou-se cinco épocas depois.