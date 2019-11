Há dois anos que Grimaldo não para

O jogo nos Açores, com o Santa Clara, acabou por ser especial para Grimaldo, não só pela vitória sofrida, mas também porque significou dois anos sem falhar qualquer jornada da liga portuguesa. É um registo sem rival. Ou quase, porque Cláudio Ramos, guarda-redes do Tondela, apresenta números ainda mais impressionantes (85 jornadas consecutivas contra “apenas” 68 de Grimaldo). Não desvalorizando o feito de Ramos, sabemos que o caso dos guarda-redes é particular.

De acordo com o jornal “O Jogo”, olhando para o plantel do Benfica, o único concorrente de Grimaldo neste particular é precisamente o guarda-redes Vlachodimos, que vem atuando no campeonato há 45 jogos seguidos. O registo só não se estende porque, ainda no Panathinaikos, o guardião falhou a última jornada antes de partir para a Luz.

Com este registo, poucos se lembrarão das dificuldades físicas apresentadas por Grimaldo nos seus primeiros tempos de águia ao peito. O jogador contratado ao Barcelona teve mesmo de ser operado à parede abdominal, em janeiro de 2017, tendo regressado aos relvados em abril e falhado apenas o último jogo do campeonato por poupança.

Na época 2017/18, o espanhol começou a jogar apenas à 6ª jornada, por causa de uma lesão, e voltou a falhar um jogo na ronda 11, a última falta marcada em jogos da liga. Nessa altura, foi Eliseu o titular, tendo sido o último jogo do açoriano com a camisola do Benfica.

A 26 de novembro, frente ao Vitória de Setúbal, Grimaldo entrou em campo para nunca mais deixar de fazê-lo em jogos a contar para o campeonato português.

Pela importância do jogador, o clube da Luz está empenhado em resolver rapidamente a situação contratual de Grimaldo, sendo pública a aproximação entre clube e atleta com vista à renovação do contrato que termina no fim da próxima época.