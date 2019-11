Mourinho para Guardiola: “Agora não devem ficar a chorar a semana toda”

José Mourinho esteve de serviço como comentador da Sky no jogo grande de ontem, domingo, entre o Liverpool e o Manchester City. Os Reds venceram por 3-1 e Mourinho não resistiu a provocar Pep Guardiola, seu rival de eleição em Espanha.

"O jogo foi muito bom, toda a gente sabe que o Liverpool tem muita qualidade. Mas penso que o Manchester City também tem uma boa equipa e agora não devem chorar a semana toda por causa de um episódio", disse o ex-treinador do Manchester United, referindo-se às queixas de Guardiola sobre a arbitragem.

"Eles agora deviam focar-se no que podem mudar para jogar melhor. Todas as vezes que defrontei o Liverpool, sem ter uma equipa tão boa como a dos reds, preocupei-me sempre com as distâncias entre os meus quatro defesas. Quando uma equipa joga como eles, com o Firmino a atuar entre as linhas e a criar perigo com o Salah e o Mané, há que não dar espaços", acrescentou Mourinho.