6 milhões de euros vezes dois: Flamengo quer continuar com Jesus

Nestes cinco meses em que se encontra ao serviço do clube carioca, Jesus operou uma reviravolta sensacional que lhe dá, neste momento,10 pontos de avanço sobre o Palmeiras, a seis jornadas do fim do campeonato. É público que o trabalho do português tem motivado os mais variados elogios e, por essa razão, os dirigentes do Flamengo pretendem segurar Jorge Jesus.

O contrato é até maio de 2020, mas consta nele uma cláusula de possível saída no próximo mês. A ideia do clube passa pela renovação por mais duas épocas, sendo que para seduzir Jesus os canarinhos oferecem um salário de 6 milhões de euros por temporada. Segundo o jornal “A Bola”, para além de estar a fazer uma brilhante campanha desportiva, Jorge Jesus sente-se bem no Brasil, algo que é fundamental para o acordo.

Além da provável conquista do título nacional, o técnico de 65 anos tem outra meta em vista: a Taça Libertadores, cuja final, diante do River Plate, está agendada para dia 23 deste mês, em Lima, capital do Peru.