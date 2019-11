Ronaldo não vai ser castigado mas os colegas aguardam pedido de desculpa

Segundo o jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, será “de luzes apagadas e sem muito clamor” que a Juventus colocará uma pedra sobre a polémica à volta da substituição de Cristiano Ronaldo no jogo com o AC Milan.

De acordo com o jornal italiano, citado por “A Bola”, o caso não passou despercebido à direção liderada por Andrea Agnelli. Fabio Paratici, diretor desportivo, entrou em contacto com Jorge Mendes logo após o final do jogo. Este tratará de esclarecer o episódio diretamente com o jogador, sem recurso a intermediários.

A “Gazzetta dello Sport” adianta também que Cristiano Ronaldo não sofrerá qualquer castigo nem será multado pelo clube.

No entanto, há ainda a relação com os companheiros de equipa, que saiu abalada do episódio. Aparentemente, estes esperam um pedido de desculpa ou uma explicação do internacional português para o sucedido.

Substituído por Dybala, ao minuto 55, Cristiano Ronaldo seguiu diretamente para o balneário. Segundo a imprensa, terá mesmo abandonado o estádio antes do apito final.

No dia seguinte ao jogo, Ronaldo escreveu “Jogo difícil, vitória importante” no Instagram.