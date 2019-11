Yony González no Benfica em janeiro

Yony González, extremo colombiano do Fluminense, de 25 anos, é reforço do Benfica para as próximas quatro temporadas e meia. De acordo com os jornais desportivos portugueses, Yony é um dianteiro polivalente, que pode atuar também em zonas mais centrais sendo que, mesmo a partir das alas, gosta de aparecer na área para finalizar. O colombiano chega à Luz como jogador livre, uma vez que termina o contrato com o clube brasileiro no final do próximo mês de dezembro.

O “Record” adianta que o jogador assinou um pré-acordo no Rio de Janeiro, num negócio intermediado pelo empresário Bruno Carvalho. Apesar de chegar livre, Yony González representa um investimento de 2 milhões de euros em prémio de assinatura e despesas de intermediação, tendo o jogador acertado um salário de 600 mil euros líquidos por época.

Titularíssimo no Fluminense, González vinha adiando a sua renovação. Com a vinda para o Benfica, termina a novela e o jogador terá a sua primeira experiência na Europa.

Yony chegou ao Fluminense no início deste ano, tendo assinado um contrato válido por apenas 12 meses. Desde o verão que os responsáveis do clube do Rio de Janeiro tentavam renovar, sem sucesso, também face ao assédio de que o jogador já vinha sendo alvo. Em 2019, leva um total de 16 golos em 57 jogos.

Na Luz, é sabido que o plantel sofrerá alguns ajustes em janeiro mas, até final da época, González terá de lutar por um lugar com Rafa, Cervi ou Jota, continuando sem se saber se Caio Lucas continua.