Asprilla impediu que Chilavert fosse assassinado

Faustino Asprilla foi um ponta-de-lança de renome no futebol mundial mas o que não se conhecia era as suas capacidades de negociação com criminosos. Asprilla contou agora num documentário transmitido pelo canal colombiano TelePacifico que teve de convencer um assassino contratado a não matar o guarda-redes paraguaio Jose Luis Chilavert, depois de ambos terem entrado em conflito, sendo expulsos pelo árbitro num jogo de qualificação para o mundial, em 1997.

Asprilla conta que o atirador ligou para o seu quarto de hotel, após o jogo que o Paraguai venceu por 2-1. O mercenário, ele próprio assassinado num tiroteio relacionado com droga, em 2004, pediu autorização a Asprilla para matar Chilavert mas o colombiano recusou.

O antigo jogador do Parma ou do Newcastle respondeu “O quê? Estás maluco?”, explicando: “Vais destruir o futebol colombiano, não podes fazer isso. Não. O que acontece em campo fica em campo.”

O incidente reflete o clima de violência na Colômbia, e as ligações outrora fortes entre o futebol e os poderosos líderes mafiosos como Pablo Escobar, um grande fã de futebol e que investia no desporto, nos anos 90.

Num dos capítulos mais negros da história do futebol, o defesa colombiano Andres Escobar foi assassinado a tiro à porta de um bar em Medellin, em 1994, aparentemente por ter marcado um autogolo dias antes, num jogo que precipitou a saída da Colômbia do mundial dos Estados Unidos.