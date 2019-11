Chelsea: as regras da casa

Foi revelada a lista das possíveis multas impostas pelo Chelsea aos jogadores que desobedecerem às regras do clube. Tudo sob a batuta rígida do “comandante” Frank Lampard, treinador e “manager” – em Inglaterra os treinadores acumulam poderes semelhantes ao de um diretor desportivo no caso português – da equipa de Londres.

Se o Lampard jogador criou uma reputação de chegar tarde aos treinos, aparentemente passaria um mau bocado se fosse orientado pelo Lampard treinador, que faz estalar o chicote sempre que a pontualidade é posta em causa.

Segundo noticia o “Daily Mail”, o técnico impôs um código disciplinar rigoroso numa verdadeira revolução nos bastidores do Chelsea e criou uma lista de multas, que foi emoldurada e pendurada numa parede nas instalações de treino do clube. Entre as penalizações, saltam à vista as 20.000 libras que terão de pagar os jogadores que não estejam no campo de treinos a horas do início da sessão.

Quem chegar atrasado às reuniões da equipa já sabe que vai pagar 500 libras por minuto de atraso e os que não chegarem a horas do tratamento, das consultas médicas ou mesmo de entrarem no autocarro, terão de largar 2.500 libras. Telemóveis a tocar durante uma reunião ou uma refeição podem custar 1.000 libras aos jogadores da primeira equipa do Chelsea. O mesmo valor será aplicado caso apareçam com roupa imprópria em dia de jogo. Os jogadores que não comuniquem uma lesão ou uma doença antes de um dia de folga ou 90 minutos antes do treino terão de pagar… 10.000 libras.

As multas são monitorizadas e recolhidas pela equipa técnica de Lampard e a quantia passa para o dobro se não for paga em 14 dias. A boa notícia é que o dinheiro reverte inteiramente para instituições de solidariedade (ou atividades da equipa, o que quer que isso seja).

Dinheiro à parte, Lampard proibiu os agentes dos jogadores de pisarem o campo de treinos, a não ser que estejam em visita de trabalho oficial, e obrigou os atletas a informar o clube se pretenderem viajar para fora do país, mesmo que o façam em dias de folga.

Sem surpresas, não tem havido atrasos esta época em Stanford Bridge.